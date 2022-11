Modric bei der WM statt Mathe heißt es in den Schulen Kroatiens

In Kroatiens Schulen steht bei den Spielen der eigenen Nationalmannschaft kollektives Fußballschauen auf dem Programm. Kritiklos geht das nicht über die Bühne.

Die nächsten Sonder-WM-Stunden stehen den Schulen in Kroatien am Donnerstag ab 16 Uhr im Nachmittagsunterricht bevor. Wenn Kroatiens "Feurige" im Ahmed-bin-Ali-Stadion im fernen Katar gegen Belgien um den Einzug ins Achtelfinale spielen, wird in den Klassenzimmern von Vukovar bis Dubrovnik vor Großleinwänden oder vor den mitgebrachten Handys wieder einmal kollektiv mitgefiebert und gejubelt.

Modrić statt Mathe, Kramarić statt Kunst - eine Ministeranweisung macht es möglich, die Fußballstars live zu erleben: Die Fußball-WM ist im Land des amtierenden Vizeweltmeisters ...