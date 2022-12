Nach 1:6-Debakel: Yakin-Taktik heizt Diskussionen an

Die 1:6-Klatsche im WM-Achtelfinale gegen Portugal hat gehörigen Frust im Schweizer Nationalteam und Kritik in der Heimat ausgelöst. Besonders die Taktik von Nationaltrainer Murat Yakin heizte nach dem dritten Achtelfinal-Aus der Eidgenossen bei einer Fußball-WM in Serie zahlreiche Diskussionen an. Abgesehen davon erreichte bei dem Debakel kein Schweizer Spieler sein Normalniveau. Die Medien gingen mit der "Nati" folglich hart ins Gericht.

SN/APA/AFP/FABRICE COFFRINI Der Schweizer Teamchef wird in der Heimat scharf kritisiert