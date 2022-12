Nachfolger Messi für Matthäus "Spieler des Jahrtausends"

Deutschlands Fußball-Rekordteamspieler sieht in Lionel Messi einen würdigen Nachfolger für sich als weltweiter WM-Rekordspieler. Der 61-Jährige bezeichnete den argentinischen Superstar als "Spieler des Jahrtausends". Bei einem Einsatz im WM-Endspiel am (heutigen) Sonntag (16.00 Uhr MEZ, live ORF 1) in Katar gegen Frankreich überholt Messi mit seinem 26. WM-Match Matthäus als WM-Rekordspieler. Matthäus gönne Messi den Titel "von ganzem Herzen", wie er "Bild am Sonntag" sagte.

SN/APA/dpa/Tom Weller Lothar Matthäus sieht Messi als "Spieler des Jahrtausends"/Archivbild