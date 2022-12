Neymar-Rückkehr bei Fußball-WM weiter offen

Die erwartete Rückkehr von Brasiliens Fußball-Superstar Neymar in den Kader für das Achtelfinale der WM in Katar ist weiter offen. "Wir haben noch 72 Stunden Zeit, wir haben noch die Chance. Lasst uns abwarten und schauen", sagte Teamarzt Rodrigo Lasmar am späten Freitagabend nach der 0:1-Niederlage im abschließenden Vorrundenspiel gegen Kamerun.

SN/APA/AFP/NELSON ALMEIDA Beim Spiel gegen Kamerun war Neymar im Freizeitgewand der "Selecao"