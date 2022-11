Niederlande-Teamchef Van Gaal nach Remis angefressen

Louis van Gaal hat das 1:1 seiner Niederländer gegen Ecuador überhaupt nicht gefallen. "Das war nicht die Leistung, die ich erwartet habe. Wir haben kein gutes Spiel gemacht. Wenn du Weltmeister werden willst, muss das besser werden. Die Qualität der kommenden Gegner ist deutlich höher", meinte der Oranje-Teamchef und sah viel Verbesserungsbedarf. "Wir waren gut in der Verteidigung, aber nicht gut, wenn wir in Ballbesitz sind. Das ist unser Problem."

Der Mitfavorit begann gegen Ecuador durch das schnelle Tor von Cody Gakpo (6.) stark, lieferte dann aber eine erschreckend harmlose Darbietung ab. "Wir haben jeden Zweikampf verloren, jeden zweiten Ball. Ecuador hätte gewinnen können, aber mehr als ein Schuss an die Latte hatten sie nicht. Das Tor haben wir ihnen geschenkt", meinte Van Gaal. Enner Valencia (49.) hatte zu Beginn der zweiten Halbzeit den Ausgleich erzielt, der bis zum Ende immer verdienter wurde.

Durch das Remis verpassten die Niederlande zwar den vorzeitigen Achtelfinal-Einzug, man ist aber dennoch auf Kurs. "Wir sind weiter ungeschlagen und haben es weiter in der eigenen Hand", betonte Kapitän Virgil van Dijk. Schließlich genügt ein Sieg am Dienstag gegen den bereits ausgeschiedenen und punktelosen Gastgeber Katar, um als Gruppensieger in die K.o.-Runde einzuziehen. Ähnliches gilt für Ecuador - das bei ebenfalls vier Punkten hält - im Duell mit dem Senegal (3).