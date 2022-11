Papst Franziskus: WM Gelegenheit der Begegnung und Harmonie

Papst Franziskus hofft auf einen Völker verbindenden Effekt der Fußball-WM in Katar. Das Oberhaupt der katholischen Kirche sendete am Mittwoch bei einer Generalaudienz auf dem Petersplatz Grüße an "Spieler, Fans und Zuschauer" des Endrunden-Turniers. "Möge dieses wichtige Ereignis eine Gelegenheit der Begegnung und Harmonie zwischen den Nationen sein, um die Brüderlichkeit und den Frieden zwischen den Völkern zu fördern", sagte der 85 Jahre alte Argentinier.

Papst Franziskus ist seit jeher fußballinteressiert. Zur sensationellen 1:2-Niederlage seiner Argentinier um Superstar Lionel Messi am Dienstag gegen Saudi-Arabien äußerte sich der Pontifex nicht.