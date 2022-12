Pelés Botschaft an "Selecao": "Will euch inspirieren"

Brasiliens Fußball-Legende Pelé hat sich aus dem Krankenhaus mit einer Botschaft an die aktuellen Spieler der Seleção gewandt. Er wisse, dass viele von ihnen ihre erste WM gewinnen wollten, schrieb der 82-Jährige vor dem Achtelfinale gegen Südkorea am Montag auf Instagram. "Ich will euch inspirieren, meine Freunde", schrieb Pelé weiter. "Ich werde das Spiel hier aus dem Krankenhaus verfolgen und werde jeden einzelnen von euch anfeuern. Wir sind gemeinsam auf diesem Weg."

SN/APA/dpa-Zentralbild/Hannibal Han Pele drückt Brasilien bei WM die Daumen