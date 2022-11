Polen gegen Argentinien: Ein Duell der Weltfußballer?

Lionel Messi will mit Argentinien den Ausrutscher zum WM-Start endgültig vergessen machen, Robert Lewandowski hat jedoch etwas dagegen. Wenn der zweifache Weltmeister aus Südamerika am Mittwoch (20.00 Uhr/live ORF 1) auf Polen trifft, sind die Augen auf die beiden Torjäger gerichtet. Lewandowski und Co. haben in der Gruppe vor dem abschließenden Spieltag die Nase vorne, ihnen reicht ein Unentschieden für das erste WM-Achtelfinale seit 1986.

SN/APA/AFP/MANAN VATSYAYANA Sein erster WM-Treffer rühte Lewandowski zu Tränen