Polen setzt gegen "zahnloses" Mexiko auf Star Lewandowski

Für Polen und Mexiko steht schon zum Aufakt der Fußball-WM in Katar viel am Spiel. Das Duell am Dienstag (17.00 Uhr/live ServusTV) in Doha könnte im Kampf um Platz zwei hinter Turniermitfavorit Argentinien bereits eine Vorentscheidung bringen. Der große Vorteil der Polen: Sie verfügen mit Robert Lewandowski über einen ausgewiesenen Sturmstar. Ob das reicht, um nach drei gescheiterten WM-Versuchen in Folge über die Gruppenphase hinauszukommen, bleibt abzuwarten.

SN/APA (AFP)/ANDREJ ISAKOVIC Soll den Weg zum Aufstieg weisen: Polen-Star Lewandowski