Portugal hadert nach WM-Aus gegen Marokko mit dem Schiedsrichter

Portugals Fußball-Nationalspieler haben nach dem Aus im WM-Viertelfinale heftige Kritik an der Leistung von Schiedsrichter Facundo Tello geäußert. "Jeden unserer Spielzüge haben sie mit Fouls unterbrochen, aber der Schiedsrichter hat kaum eingegriffen", sagte Innenverteidiger Pepe nach dem 0:1 am Samstag im Al-Thumama Stadion in Doha. "Es ist inakzeptabel, dass ein argentinischer Schiedsrichter unser Spiel pfeift."

SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Portugals Pepe und seine Kollegen haderten mit dem Schiedsrichter