Portugal ohne verletzten Danilo in letzte WM-Gruppenspiele

Portugal muss in den letzten beiden Gruppenspielen bei der Fußball-WM in Katar Danilo Pereira vorgeben. Der Innenverteidiger von Paris Saint-Germain brach sich im Training drei Rippen. Nähere Untersuchung werden zeigen, ob er für die allfällige K.o.-Runde wieder eingesetzt werden kann, gab der portugiesische Verband am Sonntag bekannt. Nächster Gegner von Cristiano Ronaldo und Co. ist am Montag (20.00 Uhr) Uruguay.