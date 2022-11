Portugal plant gegen Uruguay die WM-Revanche

Portugal hat die angenehmere Ausgangsposition und plant die Revanche für 2018: Bei der Fußball-WM in Russland vor vier Jahren flog der damals regierende Europameister gegen Uruguay im Achtelfinale (1:2) aus dem Bewerb. Wiederholungsgefahr besteht am Montag (20.00 Uhr) in Lusail nicht, wichtiger ist sowieso: Mit einem Sieg sind die Portugiesen schon in der K.o.-Runde.

SN/APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA Pepe und Ronaldo sind auch gegen Uruguay gefragt