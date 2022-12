Portugal weist Bericht über Ronaldos Abreise-Drohung zurück

Portugals Fußball-Verband hat Berichte über eine angebliche Abreise-Drohung von Superstar Cristiano Ronaldo wegen dessen Reservisten-Rolle bei der Fußball-WM in Katar zurückgewiesen. Der Verband stellte klar, dass Ronaldo "zu keinem Zeitpunkt damit gedroht hat, die Nationalmannschaft in Katar zu verlassen", hieß es in einer Mitteilung am Donnerstag. Zuvor hatte die portugiesische Zeitung "Record" Gegenteiliges berichtet.

SN/APA/AFP/ODD ANDERSEN Gab es €rger zwischen "CR7" und Santos?