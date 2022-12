Portugals Pepe schließt WM-Teilnahme mit 43 nicht aus

Portugals Routinier Pepe kann sich grundsätzlich auch eine fünfte Teilnahme an einer Weltmeisterschaft 2026 vorstellen. "Ich kann nicht sagen, ob es meine letzte WM sein wird", sagte der 39-jährige Innenverteidiger vor Portugals abschließendem Gruppenspiel gegen Südkorea am (heutigen) Freitag in Katar. "Ich bin hier, um das Turnier zu genießen." Alles Weitere werde man sehen. Beim Turnier 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wäre der Abwehrspieler des FC Porto 43 Jahre alt.

Katar muss nicht zwingend Pepes WM-Abschiedsvorstellung sein