Prinz William mit Grüßen an Teams von Wales und England

Der britische Prinz William hat den Fußball-Nationalteams von England und Wales vor deren Start in die WM bei Twitter eine persönliche Botschaft geschickt. "Ich wünsche Wales und England viel Glück bei ihrem Start in die WM heute", schrieb William am Montag beim Kurznachrichtendienst Twitter. "Ich freue mich darauf zuzuschauen."

SN/APA/AFP/POOL/RUI VIEIRA Prinz William hält England und Wales die Daumen/Archivbild