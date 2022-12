PSG vor Finale spitze: 13 Tore für Messi, Mbappé und Co.

Die Spieler des französischen Spitzenclubs Paris Saint-Germain haben bis zum Finale die meisten Treffer dieser Fußball-WM erzielt. Auf insgesamt 13 Tore kommen die Profis des von Katar alimentierten Vereins, wie aus einer Statistik des Datendienstleisters Opta hervorgeht. Das ist der Höchstwert aller Vereine. Lionel Messi und Kylian Mbappé, die ebenso wie der ausgeschiedene Brasilianer Neymar bei PSG unter Vertrag stehen, sind bisher auch die prägenden Spieler des Turniers.

Vor dem Finale ihrer Teams Argentinien und Frankreich am Sonntag in Lusail führen sie mit je fünf Treffern die Torschützenliste an.