Referee Marciniak stolz auf Nominierung für Katar-WM-Finale

Für den polnischen Fußball-Schiedsrichter Szymon Marciniak ist die Leitung des WM-Endspiels zwischen Argentinien und Frankreich am Sonntag (16.00 Uhr) eine ganz besondere Auszeichnung. "Schiedsrichter in einem WM-Finale zu sein, das ist unglaublich", sagte der 41-Jährige in einer Mitteilung des Weltverbands FIFA. Es ist für ihn auch deshalb so besonders, weil er in den vergangenen eineinhalb Jahren an der Herzkrankheit Tachykardie erkrankt war.

SN/APA/AFP/JUAN MABROMATA Szymon Marciniak hat am Sonntag seinen gro§en Auftritt