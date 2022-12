Ronaldo egalisiert mit 196. Einsatz Länderspiel-Weltrekord

Portugals Rekordnationalspieler Cristiano Ronaldo hat bei der Fußball-WM in Katar sein 196. Länderspiel bestritten und ist mit dem bisherigen Weltrekordhalter Badr al-Mutawa aus Kuwait gleichgezogen. Ronaldo wurde am Samstag im WM-Viertelfinale Portugals gegen Marokko in der 51. Minute eingewechselt. Der 37-jährige al-Mutawa ist genauso wie der gleichaltrige Ronaldo noch aktiv.

SN/APA/AFP/PATRICIA DE MELO MOREIRA Ronaldo absolvierte sein 196. Länderspiel