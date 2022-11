Ronaldos Griff in die Hose sorgte für Rätselraten

Ein Kaugummi? Ein Energieriegel? Oder am Ende doch etwas ganz anderes? Der seltsame Griff von Portugal-Star Cristiano Ronaldo in seine Hose beim WM-Auftakt gegen Ghana hat in den sozialen Netzwerken und in portugiesischen Medien für Rätselraten und Spekulationen gesorgt. Vom 3:2 gegen Ghana wurden Fotos und Videos veröffentlicht, die zeigten, wie Ronaldo sich während der Partie in die Hose griff, da sekundenlang etwas suchte, die Hand herauszog und etwas in den Mund steckte.

Cristiano Ronaldo und das Geheimnis des Griffs in die Hose