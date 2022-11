Saudi-Arabien feiert WM-Sieg - König ordnet Feiertag an

Saudi-Arabien hat den 2:1-Sensationssieg gegen Argentinien zum Auftakt der Fußball-WM euphorisch gefeiert. König Salman ordnete für Mittwoch einen Feiertag an, wie die staatliche Agentur SPA meldete. Dieser gelte für alle Mitarbeiter im öffentlichen Dienst und im Privatsektor sowie für alle Schüler und Studenten in dem islamischen Königreich. Saudische Medien bejubelten am Dienstag einen "historischen Sieg" und ein "Heldenepos".

SN/APA/AFP/AMER HILABI In Riad wurde der WM-Erfolg gefeiert