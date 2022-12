Showdown mit Messi - Frankreich will nun dritten WM-Titel

An angebliche Flüche für den Titelverteidiger bei einer Fußball-WM verschwendet bei Frankreich schon lange keiner mehr Gedanken. Der Weltmeister von 2018 in Russland steht auch vier Jahre später in Katar im Finale und setzt am Sonntag gegen Argentinien in Lusail (16.00 Uhr/live ORF 1) zur ersten WM-Pokal-Verteidigung seit 1962 (Brasilien) an. Die Elf von Teamchef Didier Deschamps glänzte am Mittwoch beim 2:0-Halbfinalerfolg gegen Marokko nicht, zeigte sich aber abgebrüht.

SN/APA/AFP/FRANCK FIFE Deschamps setzt auf seine Qualitätsspieler