Southgate: Keine Eile für neues Signal nach Binden-Verbot

Nach der von der FIFA verbotenen "One Love"-Kapitänsbinde sieht Englands Gareth Southgate keine Eile für ein schnelles neues Signal. "Wenn wir uns einfach beeilen, um irgendetwas etwas zu machen, könnte uns ein Fehler unterlaufen, der nicht gut ankommt", sagte Southgate am Donnerstagabend in Al Rayyan. Weil der Weltverband sportliche Sanktionen für die bunte Binde angedroht hatte, hatten sieben europäischen Teams am Montag kurzfristig auf ihr geplantes Signal verzichtet.

SN/APA/AFP/PAUL ELLIS Teamchef Southgate und Verteidiger Maguire im Zwiegespräch