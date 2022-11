Spanien will auf Lobeshymnen "nicht hereinfallen"

Eindrucksvoller kann ein WM-Vorrundenspiel kaum ausfallen. Beim 7:0-Auftaktsieg über Costa Rica glänzte Spanien am Mittwoch mit Spielfreude, Passkaskaden und Toren, mehrere bemerkenswerte Statistiken waren die Folge. Was der Kantersieg gegen die heillos überforderten "Ticos" wirklich wert ist, wird sich freilich erst am Sonntag gegen Deutschland zeigen. "Lob schwächt, das wissen wir. Aber wir werden nicht darauf hereinfallen", versprach denn auch Spaniens Coach Luis Enrique.

SN/APA/AFP/GLYN KIRK Gavi (l.) machte sich zum zweitjüngsten WM-Torschützen nach Pele