Deutschland wird gegen Costa Rica nichts anbrennen lassen

Die DFB-Elf hat mit dem Unentschieden gegen Spanien Selbstvertrauen getankt und hat das Zeug, bei der WM in Katar wieder weit zu kommen.



Standpunkt SN

Deutschland hat gegen Spanien die richtige Reaktion auf die bittere 1:2-Niederlage gegen Japan gezeigt. Kapitän Manuel Neuer und Co. waren gegen die ballsicheren Iberer bissig und willig. Zudem hat Trainer Hansi Flick bei seinen Einwechslungen ein goldenes Händchen bewiesen und damit einen großen Anteil am Punktgewinn. Ich muss aber auch sagen, dass mir die Deutschen auch gegen Japan nicht so schlecht gefallen haben. Sie hatten das Spiel lange Zeit komplett unter Kontrolle und hätten nach einer Stunde höher als 1:0 ...