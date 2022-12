Sterling kehrt zum englischen Team ins WM-Quartier zurück

Der aus familiären Gründen abgereiste Raheem Sterling kehrt zum englischen Team bei der Fußball-WM in Katar zurück. Der 28-Jährige werde am Freitag vor dem Viertelfinale gegen Frankreich wieder zurück im Teamcamp erwartet, teilte der englische Fußballverband FA am Donnerstag mit. Zuvor hatte die BBC unter Berufung auf Sterlings Umfeld davon berichtet. Der Chelsea-Profi war nach einem Einbruch in sein Haus vor dem WM-Achtelfinale gegen Senegal (3:0) vorzeitig abgereist.

SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Stürmer war nach Einbruch in sein Haus abgereist