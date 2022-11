Südkorea erste WM-Hürde für Uruguays Routiniers

Der zweifache Weltmeister Uruguay steigt am Donnerstag in die Fußball-WM in Katar ein. In Gruppe H wartet auf die Mannschaft von Teamchef Diego Alonso im Education City Stadium von Al Rayyan (14.00 Uhr/live ServusTV) Südkorea. "Das erste Spiel ist das wichtigste. Wir müssen Respekt haben, ruhig bleiben und uns unserer Sache sicher sein", sagte Kapitän Diego Godin, der mit 36 seine letzte WM spielt. Bei den Asiaten soll Tottenham-Star Son Heung-min mit einer Maske spielen.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/C Godin führt Uruguay an