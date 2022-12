Tod eines Bauarbeiters während der Fußball-WM bestätigt

Ein von den Philippinen stammender Arbeiter hat während der Fußball-WM in Katar sein Leben verloren. Der Mann sei infolge eines Unfalls bei Reparaturarbeiten im Teamhotel der saudi-arabischen Delegation gestorben, berichtete die US-Sportnachrichtenseite "The Athletic". Die FIFA bestätigte den Bericht am späten Mittwochabend. Der Weltverband sei "zutiefst betrübt über diese Tragödie", teilte ein Sprecher mit.

Weitere Aussagen über den Unfall könne man erst treffen, wenn mehr Informationen bekannt seien, so die FIFA. "The Athletic" zufolge ermittelte in dem Fall die katarische Regierung. Dies bestätigte wiederum das Organisationskomitee am Donnerstag. Der Verunglückte soll in einen Unfall mit einem Gabelstapler verwickelt gewesen sein. Beim Sturz von einer Rampe sei er mit dem Kopf auf Beton aufgeschlagen. Sollten die Sicherheitsprotokolle nicht eingehalten worden sein, so ein Offizieller gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters, werde dies zu rechtlichen Folgen und einer beträchtlichen finanziellen Strafe für das betreffende Unternehmen führen.