Torjäger brachte gute Laune zurück

Deutschland setzt im Spiel um alles oder nichts gegen Costa Rica auf Niclas Füllkrug. Sein spektakuläres Tor gegen Spanien änderte die Stimmungslage beim vierfachen Weltmeister.

Wie bei der WM 2018 steht die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im letzten Gruppenspiel am Donnerstag gegen Costa Rica vor einem "Finale". Nur bei einem Sieg gegen den krassen Außenseiter darf die Truppe von Bundestrainer Hansi Flick hoffen, das Achtelfinale zu erreichen. Und selbst wenn dieser gelingt, brauchen die Deutschen Schützenhilfe der Spanier, die in ihrem letzten Gruppenspiel gegen Japan nicht verlieren dürfen. Holt Japan nur einen Punkt, reicht Deutschland ein Sieg mit zwei Toren Differenz, um sicher in der K.o.-Phase zu ...