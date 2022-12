Trauer bei Argentiniens Paredes um Großvater

Leandro Paredes trauert um seinen Großvater. Der 28-jährige Mittelfeldspieler der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft teilte die Nachricht vom Tod seines Opas via Instagram mit. "Du hast uns verlassen, alter Herr, und es bricht mir die Seele", schrieb Paredes. "Heute haben wir ein weiteres Engelchen, das uns vom Himmel aus führt. Ich werde dich für immer lieben, Opa, ruhe in Frieden", ergänzte er. Dazu veröffentlichte Paredes ein Foto, auf dem er ihn umarmt.

Am kommenden Freitag spielen die Argentinier gegen die Niederlande um den Einzug in das Halbfinale bei der Fußball-WM in Katar. Paredes kam in den bisherigen vier Partien der Argentinier zweimal zum Einsatz.