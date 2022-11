Ukrainische Fußball-Fans: Sie zählen Einschläge statt Tore bei der WM

Raketenangriffe und Stromausfälle machen es den leidenschaftlichen ukrainischen Fans nicht leicht, die WM-Spiele in Katar zu verfolgen. Sie sind heute mehr als nur Fußballexperten.

Das WM-Spiel der Iraner hat Andrij sich nicht angeschaut. Aber die iranischen Kamikazedrohnen seien nicht zu übersehen. "Sie fliegen nicht hoch, dreieckige Sprengsätze, die knattern wie Motorräder. Mehr als 120 Stundenkilometer schaffen sie nicht, unsere schießen die meisten ab, aber ein paar schlagen doch ein", erzählt Andrij.

Auch die Ukrainerinnen und Ukrainer verfolgen die Fußball-WM. Auch in der Ukraine, die in der Qualifikation knapp an Wales scheiterte, ist Fußball Volkssport Nummer eins. Aber russische Raketenangriffe und ständige Stromausfälle ...