Uruguay vor Wiedersehen mit Ghana weiter torlos

Nur ein Punkt und kein Tor: Uruguay steht bei der Fußball-WM in Katar vor dem "Gruppenfinale" mit dem Rücken zur Wand. Nach dem enttäuschenden 0:2 gegen Portugal am Montag gilt es mit einem Sieg gegen Ghana am Freitag (16.00 Uhr) den Kopf doch noch aus der Schlinge zu ziehen. Das wollen die Afrikaner verhindern. Ihnen bietet sich die Chance, spät Revanche zu nehmen für das bittere Out im WM-Viertelfinale 2010. Vielleicht jubelt am Ende aber der "lachende Dritte" Südkorea.

SN/APA/AFP/PABLO PORCIUNCULA Suarez, Cavani und Co. waren geknickt