US-Star Pulisic hofft auf Einsatz im WM-Achtelfinale

US-Star Christian Pulisic hofft nach seiner Beckenprellung auf eine Rückkehr im Achtelfinale der Fußball-WM in Katar am Samstag (16.00 Uhr) gegen die Niederlande. Der Offensivspieler beendete zudem Spekulationen über die Art seiner Verletzung. "Ich wurde nicht in die Eier getroffen", berichtete der 24-Jährige am Donnerstag in Katar mit einem Lächeln. Zuvor war der Chelsea-Legionär gefragt worden, ob die veröffentlichte Diagnose Beckenprellung eine Umschreibung sei.

SN/APA/AFP/JUAN MABROMATA Pulisic gab sich beim Medientermin zuversichtlich