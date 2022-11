USA dank 1:0-Erfolg über den Iran im Achtelfinale

Die USA stehen im Achtelfinale der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Das Team von Coach Gregg Berhalter feierte am Dienstag in Doha einen 1:0-(1:0)-Erfolg über den Iran und sicherte sich hinter England Platz zwei in Gruppe B. Für die US-Boys ist es der erste Einzug in die K.o.-Phase seit 2014. Der Iran verpasste als Gruppendritter die erstmalige Qualifikation für ein WM-Achtelfinale.

SN/APA/AFP/PATRICK T. FALLON Die USA bejubelte den Achtelfinal-Einzug