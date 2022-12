Van Gaal sieht in Messis Schwächen die Chance für Oranje

Vor dem Fußball-WM-Viertelfinale gegen Argentinien sieht der niederländische Teamchef Louis van Gaal in den Schwächen von Superstar Lionel Messi eine Chance. "Natürlich ist Messi ihr gefährlichster und kreativster Spieler", sagte Van Gaal dem TV-Sender NOS am Dienstag. "Auf der anderen Seite beteiligt er sich nicht viel am Spiel, wenn der Gegner in Ballbesitz ist. Darin liegt unsere Chance." Die Elftal trifft am Freitag (20.00 Uhr/live ORF 1) in Lusail auf die Südamerikaner.

SN/APA/AFP/ALBERTO PIZZOLI Van Gaal und Ex-Teamspieler Davids (l.) haben für Messi einen Plan