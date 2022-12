Verband bestätigt: Southgate bleibt England-Teamchef

Gareth Southgate soll die englische Fußball-Nationalmannschaft zur EM 2024 in Deutschland führen. Der Verband bestätigte am Sonntag, dass der frühere Nationalspieler die "Three Lions" weiter trainieren werde. Nach dem Viertelfinal-Aus bei der WM in Katar gegen Frankreich (1:2) hatte Southgate noch eine klare Aussage zu seiner Zukunft verweigert. Vor dem Turnier war er nach schwachen Leistungen in der Nations League schwer in die Kritik geraten.

SN/APA/AFP/PAUL ELLIS Southgate macht als englischer Teamchef weiter