Verletzter Benzema will zu Frankreichs WM-Finale fliegen

Frankreichs verletzter Stürmerstar Karim Benzema möchte nach Informationen der spanischen Sportzeitung "El Mundo Deportivo" am Sonntagabend zum WM-Finale gegen Argentinien nach Katar fliegen. Eine entsprechende Erlaubnis seines Clubs Real Madrid liege dem 34-Jährigen bereits vor, schrieb das Blatt am Mittwoch. Benzema hatte sich kurz vor dem ersten WM-Spiel gegen Australien bereits in Katar im Training eine Muskelverletzung zugezogen.

SN/APA/AFP/FRANCK FIFE Benzema verletzte sich im Training vor WM