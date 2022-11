Verschwundene digitale Tickets - Frühe Anreise empfohlen

Nachdem eine Vielzahl an elektronischen Tickets in der FIFA Ticket App vor dem WM-Spiel zwischen England und dem Iran in der App verschwunden sind, hat der englische Fanverband (FSA) den Weltfußballverband kritisiert. "Dieses Problem ist gut dokumentiert, und die FIFA muss es einfach in den Griff bekommen", sagte Ashley Brown von der FSA am Mittwoch in einer Pressemitteilung. "Wir raten allen Fans, frühzeitig zu kommen, falls es in Zukunft Probleme geben sollte."