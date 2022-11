Wenig Lust bei Fans auf WM-Tippspiele

Das Tippspiel-Unternehmen "Kicktipp" hat eine sinkende Anzahl von Tipprunden auf die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar festgestellt. Bei der diesjährigen WM seien bei ihnen nur noch knapp halb so viele Tippspiele wie zur vergangenen WM 2018 angemeldet, sagte Geschäftsführer Janning Vygen den "Westfälischen Nachrichten" am Dienstag. "Die Gründe liegen ganz klar darin, dass viele Tipprunden und viele Tipper diesmal die WM boykottieren oder keine Lust darauf haben", so Vygen.

Für die WM in Katar seien 250.000 Tipprunden mit insgesamt 2,4 Millionen Tippern angemeldet. Bei der letzten Weltmeisterschaft in Russland seien es noch 500.000 Tipprunden mit 5,1 Millionen Tippern gewesen. Auch mit nach dem WM-Start sinkenden Tipprunden ist der Geschäftsführer konfrontiert: "Wir haben in der letzten Woche auch viele Anfragen dazu gehabt, wie man die WM-Tipprunde wieder löschen kann. Das sind Anfragen, die wir sonst fast nie haben."