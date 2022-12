19. WM-Einsatz: Lloris stellt Torhüter-Rekord von Neuer ein

Frankreichs Kapitän Hugo Lloris hat sein 19. WM-Spiel bestritten und damit die Bestmarke des bisherigen WM-Rekordtorhüters Manuel Neuer egalisiert. Der 35-jährige Lloris führte die Auswahl des Fußball-Weltmeisters am Mittwochabend im WM-Halbfinale gegen Marokko an. Bei einem weiteren Einsatz im Finale oder im Spiel um Platz drei würde der Tottenham-Torhüter zum alleinigen Rekordhalter aufsteigen. Lloris spielt in Katar seine fünfte WM als Stammtorhüter der Équipe Tricolore.

SN/APA/AFP/KIRILL KUDRYAVTSEV Lloris auf dem Weg zum Rekordhalter