Brasilien stellt sich die Neymar-Frage

Ohne Neymar, dafür mit einer Vielzahl an hochklassigen Alternativen und einer gehörigen Portion Selbstvertrauen geht Brasilien in sein zweites Gruppenspiel bei der Fußball-WM in Katar. Teamchef Tite muss sich vor dem Duell gegen die Schweiz am Montag (17.00 Uhr/live ServusTV) vor allem eine Frage stellen: Wer ersetzt Neymar? Der PSG-Profi hatte sich beim souveränen Auftakt-2:0 gegen Serbien am rechten Sprunggelenk verletzt und fällt zumindest für die kommende Partie aus.

SN/APA/KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Brasilien muss Neymar ersetzen