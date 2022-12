Erfolgsrezept gefährdet - FIFA überdenkt Modus für 2026

Bei aller Problematik, die die laufende Weltmeisterschaft in Katar begleitet: Die Spannung, die in der Gruppenphase herrschte, war des Hochamts des Fußballs mehr als würdig. Geschuldet war das dem bewährten Format der Vierergruppen, das allerdings schon bei der kommenden WM 2026 vor dem Aus steht. Der Weltverband FIFA ist gefragt, will man sich unschöne Szenen und Diskussionen angesichts der geplanten Dreiergruppen ersparen.

SN/imago images/ZUMA Wire FIFA-Boss Gianni Infantino (im Bild mit dem damaligen US-Präsidenten Donald Trump) ist wegen der WM 2026 in der Bredouille.