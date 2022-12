Flick will nach WM-Aus bleiben - Abschiedsworte von Müller

Deutschlands Bundestrainer Hansi Flick will trotz des frühen Scheiterns bei der Fußball-WM in Katar im Amt bleiben. "Von meiner Seite schon, mir macht es Spaß. Wir haben eine gute Mannschaft, gute Spieler, die nachkommen. Von daher liegt es nicht an mir", sagte der Coach am Donnerstag in der ARD. Zuvor war die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trotz des 4:2 gegen Costa Rica nach der Gruppenphase gescheitert.

SN/APA/AFP/KARIM JAAFAR Die WM ist für Flick zu Ende

Flick will das Team trotzdem zur Heim-Europameisterschaft 2024 führen. Ihn reize die Aufgabe, mit der Mannschaft zu arbeiten, beteuerte er. Worte, die nach Abschied klangen, gab es von Thomas Müller. "Wir haben unglaublich Momente miteinander gehabt", sagte der 33-Jährige im ARD an die Fans gerichtet. "Ich habe in jedem Spiel versucht, meint Herz auf dem Platz zu lassen. Allen Einsatz geliefert. Manchmal gab es einen neuen Trend durch meine Aktionen, manchmal hatten auch die Zuschauer Schmerzen im Gesicht, weil Aktionen nicht gelungen sind. Ich habe es mit Liebe getan. Da könnt ihr euch sicher sein. Und alles Weitere muss ich erst mal sehen." Die Partie gegen Costa Rica war das 121. Länderspiel für Müller. Dabei erzielte er 44 Tore. Katar war seine vierte WM-Teilnahme. 2014 wurde er in Brasilien mit der deutschen Mannschaft Weltmeister.