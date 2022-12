Frankreich beschwört Geist von WM-Titel 2018

Die französische Fußball-Nationalmannschaft betet bei der Fußball-WM in Katar immer mehr den Geist aus dem Titel-Jahr 2018 an. "Das erinnert mich an die Mentalität und die Hingabe von 2018. Diese Gruppe verdient es, wieder so weit zu kommen", sagte Olivier Giroud nach dem 2:1-Sieg gegen England am Samstagabend im Viertelfinale von Al Khor. Die Franzosen von Cheftrainer Didier Deschamps treffen nun in der Runde der letzten Vier am Mittwoch auf Marokko.

SN/APA/AFP/ADRIAN DENNIS Frankreich hält zusammen - das soll wie 2018 zum Erfolg führen