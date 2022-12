Frankreich stoppt Marokko und fixiert Traumfinale

Der Titelverteidiger zündete im Halbfinale kein Feuerwerk, stoppte aber den Erfolgslauf des Sensationsteams Marokko mit einem 2:0-Sieg. Im Endspiel wartet Lionel Messis Argentinien.

Marokkos wunderbare Reise bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft in Katar ist zu Ende, Frankreichs Traum von der Titelverteidigung lebt weiter. Der Favorit setzte sich gegen den ersten afrikanischen Halbfinalisten überhaupt am Mittwochabend mit 2:0 durch und steht erneut im Endspiel.

Frankreich traf gegen Marokko früh

Frankreich nahm dem Außenseiter früh den Wind aus den Segeln. Mit dem ersten gefährlichen Angriff ging der Favorit, der die Ausfälle von Dayot Upamecano und Adrien Rabiot gut wegsteckte, in Führung. Die Abwehr der Afrikaner, die auf dem Weg ins Halbfinale die europäischen Spitzenteams Belgien, Spanien und Portugal aus dem Bewerb geworfen und dabei nur ein Gegentor erhalten hatten, war in der fünften Minute mit einem Pass ausgehebelt. Nach einem abgeblockten Schuss von Superstar Kylian Mbappé staubte Theo Hernández akrobatisch ab - 1:0.

Pfiffe von den Rängen hielten Titelverteidiger nicht auf

Die den Franzosen geltenden Pfiffe von den Rängen verstummten danach nicht. Doch so sehr die Fans des Überraschungsteams dieser WM die Ränge dominierten, so groß war Frankreichs Kontrolle auf dem Fußballfeld.

Der Titelverteidiger ließ Marokko spielen, defensiv aber wenig zu. Kapitän Hugo Lloris, der mit 19 Einsätzen nun WM-Rekordtorhüter ist, musste sich zwar bei einem Fernschuss von Azzedine Ounahi strecken. Zu den gefährlicheren Abschlüssen kam jedoch Frankreich. Olivier Giroud traf in der 17. Minute wuchtig die Stange und 20 Minuten später - nach einem nur kurz geklärten Mbappé-Versuch - überhastet nicht das Tor. Das rächte sich beinahe kurz vor dem Seitenwechsel, als der marokkanische Abwehrspieler Jawad El Yamiq per Fallrückzieher spektakulär den Ausgleich verpasste. Lloris und die Stange retteten für Les Bleus.

Marokko lief vergeblich an und Frankreichs Joker sticht

Marokko, das schon Mitte der ersten Halbzeit seinen angeschlagenen Kapitän Romain Saïss verloren hatte, kam gut aus der Pause. Die Franzosen klärten in der Anfangsphase mehrmals in höchster Not im eigenen Strafraum. Die Elf von Erfolgscoach Didier Deschamps stand tief in der eigenen Spielhälfte und vertraute auf seine Defensive. Diese hielt, das Spiel verflachte zusehends und Frankreich zeigte auch im Angriffsdrittel wieder seine Klasse. Nach einem Ballverlust der Marokkaner kombinierten Mbappé und Co. in der 79. Minute mit der Präzision eines Weltmeisters. Mbappé tanzte im Strafraum mehrere Gegner aus und sein Abschluss landete abgefälscht - wie beim 1:0 - bei einem einschussbereiten Teamkollegen. Joker Randal Muani verwertete mit seinem ersten Ballkontakt zum 2:0-Endstand.

Marokko trifft im Spiel um Platz drei am Samstag (16 Uhr MEZ) auf Kroatien. 24 Stunden später stehen sich im Traumfinale Argentinien und Frankreich und damit die Superstars und Clubkollegen Lionel Messi und Kylian Mbappé gegenüber.

