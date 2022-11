Knöchel-Untersuchung bei England-Kapitän Harry Kane

Englands Kapitän Harry Kane hat sich einer Untersuchung des angeschlagenen rechten Knöches unterzogen, konnte aber am Mittwoch bereits im Training für das nächste WM-Match der Engländer gegen die USA am Freitag mitwirken. Die Untersuchung, die zuvor u.a. von der BBC angekündigt worden war, wurde vom britischen Verband bestätigt.

Der Torjäger hatte in der zweiten Hälfte des Auftaktsieges der Three Lions gegen den Iran (6:2) am Montag einen Schlag auf den Knöchel bekommen. Kane war dann in der 75. Minute ausgewechselt worden.

Kanes Teamkollege, Tormann Jordan Pickford, gab eine Art Entwarnung. "Offensichtlich ist es ein bisschen entzündet, aber ich denke, es geht ihm gut. Er war mit uns auf dem Rasen. Das ist gut, weil er ist unser Kapitän", so Pickford. Kane hält aktuell bei 51 Länderspieltoren und liegt damit nur zwei Treffer hinter Rekordhalter Wayne Rooney.