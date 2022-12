Kroatien gewinnt WM-Bronzemedaille mit "goldenem Glanz"

Nach dem 2:1-Erfolg im Spiel um Platz drei gegen Marokko war der Jubel der Kroaten riesengroß. "Diese Medaille ist für das kroatische Volk", sagte Trainer Zlatko Dalic. Und Kroatien jubelte vollkommen zurecht, denn zum zweiten Mal in Folge schaffte das "nur" rund vier Millionen Einwohner zählende Land den Sprung unter die Top drei einer Fußball-WM. Dabei dürfte Luka Modric seinen letzten Auftritt auf der WM-Bühne hingelegt haben, die Nationalteam-Karriere setzt er aber fort.

"Diese Bronzemedaille hat einen goldenen Glanz", sagte Dalic nach der Zeremonie und verneigte sich vor seinen Schützlingen: "Herzlichen Glückwunsch an meine Spieler." Kroatien holte nach Platz drei 1998 und dem Vize-WM-Titel 2018 bereits zum dritten Mal eine Medaille bei einer Weltmeisterschaft.

Der Erfolg im Spiel um Platz drei gegen tapfer kämpfende, aber ersatzgeschwächte Marokkaner war redlich verdient. Der erst 20-jährige Josko Gvardiol brachte Kroatien in einer turbulenten Anfangsphase früh in Führung und avancierte zum jüngsten WM-Torschützen des Landes. Der entscheidende, äußerste sehenswerte Siegtreffer gelang Mislav Orsic kurz vor der Pause mit einem Schlenzer ins lange Eck.

Für die Kroaten war es der erste Erfolg nach 90 Minuten in der K.o.-Phase einer WM-Endrunde seit 1998. Heuer schafften Modric und Co. nach einer schleppenden Gruppenphase, in der man nur haarscharf dem frühzeitigen Aus entgangen war, dank zweier Siege im Elfmeterschießen den Sprung unter die letzten vier. "Wir haben einfach diese Siegermentalität", sagte Routinier Dejan Lovren. Im Halbfinale war Argentinien letztlich eine Nummer zu groß.

Für einige Spieler im Kader der Kroaten dürfte es aufgrund des fortgeschrittenen Alters wohl die letzte Weltmeisterschaft gewesen sein. Zu diesen Akteuren zählt auch Luka Modric, der bei dieser Endrunde abermals als unangefochtener Anführer und Leitwolf des Teams agiert hat. Einen Rücktritt aus der Nationalmannschaft schloss der mittlerweile 37-Jährige aber vorerst aus. "Ich möchte mindestens bis zum Nations-League-Finale (Anm.: im Sommer 2023) weitermachen", sagte Modric nach dem Erfolg über Marokko. "Danach wird es Zeit geben, um über die EM (2024) nachzudenken."

Teamkollege Mateo Kovacic hofft, das Modric noch viele Jahre in der Nationalmannschaft spielt. Im Gespräch über seinen Kapitän geriet der Mittelfeldspieler sogar ins Schwärmen: "Wir können nur dankbar zu Gott sein, dass er Kroate ist."

In den nächsten Jahren blüht Kroatien ein kleiner Umbruch, denn abgesehen von Modric könnte es auch für die Routiniers Ivan Perisic (33) und Dejan Lovren (33) der letzte Auftritt auf der großen WM-Bühne gewesen sein. Dalic blickte dennoch zuversichtlich auf die nächsten Jahre. "Wir haben junge Spieler in der Mannschaft, und das ist gut für Kroatien", betonte der Trainer und verwies auf den Mann des Spiels Gvardiol.

Für die Nations League und die Qualifikationsspiele zur EM 2024 möchte Dalic aber weiterhin auf seine alte Garde setzten, denn ohne die älteren Spieler "wären wir nicht so weit gekommen", betonte der Trainer.