Moukoko will bei WM "von den Besten lernen"

Das Geburtstagskind Youssoufa Moukoko sieht sich bei seiner ersten Fußball-WM zunächst einmal in der Rolle des Lernenden. "Ich freue mich über Tipps, ich kann hier von den Besten lernen", sagte das Stürmertalent von Borussia Dortmund. Moukoko feierte am Eröffnungstag der WM-Endrunde in Katar seinen 18. Geburtstag. Als ein Geschenk wünscht er sich "drei Punkte" für das DFB-Team im ersten Gruppenspiel am Mittwoch in Doha gegen Japan.

