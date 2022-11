Neymar absolviert Trainingseinheit im Schwimmbad

Brasiliens Neymar muss nach seiner Bänderverletzung am Sprunggelenk weiter auf eine Rückkehr auf den Trainingsplatz warten. Der Superstar absolvierte am Mittwoch in Doha eine Einheit im Schwimmbad des Teamhotels der Seleção, wie Brasiliens Fußballverband mitteilte. Auch der an der Hüfte verletzte Linksverteidiger Alex Sandro war im Wasser.

SN/APA/AFP/GIUSEPPE CACACE Neymars Knöchel wird weiter intensiv behandelt/Archivbild