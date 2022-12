Ronaldo beklagt fehlende Abgezocktheit bei Brasilien

Nach Ansicht des Ex-Weltklasse-Stürmers Ronaldo ist Brasiliens Fußball-Nationalteam bei der WM in Katar an sich selbst gescheitert. "Verdammt, wir hätten weiterkommen können mit ein bisschen mehr Abgezocktheit", sagte der 46-Jährige auf seinem Kanal beim Streamingdienst Twitch. So hätte die Seleção nach der 1:0-Führung durch Neymar in der Verlängerung gegen Kroatien etwas besser auf Zeit spielen können. Stattdessen kassierte sie noch den Ausgleich durch Bruno Petkovic (117.).

Das anschließende Viertelfinal-Aus im Elfmeterschießen beklagte Ronaldo als ungerecht. "Weil wir besser waren", sagte er.