Saudi-Arabien ohne Kapitän in letztes Gruppenspiel

Für Saudi-Arabiens Kapitän Salman Al-Faraj ist die Fußball-WM in Katar vorzeitig beendet. Wie der saudische Verband am Sonntag bekanntgab, wurde der Mittelfeldmann wegen einer Fußverletzung aus dem Teamcamp entlassen. Al-Faraj musste beim sensationellen 2:1-Auftaktsieg über Argentinien ausgetauscht werden und verpasste das folgende 0:2 gegen Polen am Samstag.

Saudi-Arabien hält in Gruppe C so wie Argentinien bei drei Punkten, Polen liegt mit vier Zählern in Front, Schlusslicht ist Mexiko (1). Mit einem Sieg über Mexiko am Mittwoch könnten die Araber den Achtelfinal-Aufstieg perfekt machen.